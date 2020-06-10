Galatasaray ilk transferini yaptı; Rodriguez'le anlaşma sağladı

Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden sarı-kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti.



Fransız basınına göre Galatasaray, Meksika’nın Tigres Kulübü’nde forma giyen Chaka Rodriguez’le prensip anlaşmasına vardı.



29 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Bir başka deyişe Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Hücumcu sağ bek

Mariano’nun mukavelesini uzatmayı düşünmeyen Aslan, buradaki problemi Meksikalı futbolcuyla çözdü. 18 kez Meksika Milli Takımı’nın formasını giyen Rodriguez, 1 gol kaydetti.



Hücumcu karakterde bir bek olan Chaka, bu sezon Tigres’le 16 lig maçına çıkarken 1 gol, 4 asistle oynadı.



O bölgede Galatasaray’ın elinde Martin Linnes de bulunuyor. Ancak Norveçli futbolcu, joker olarak kullanılacak.