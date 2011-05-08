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Spor

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA YARIN KARŞI KARŞIYA İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 14:23

-GALATASARAY İLE KASIMPAŞA YARIN KARŞI KARŞIYA İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın son maçında Galatasaray ile Kasımpaşa yarın karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Lig tarihinin en kötü performansını sergileyen Galatasaray ile ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Kasımpaşa arasındaki maçı hakem Hüseyin Sabancı yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta ancak 37 puan toplayabilen, 11 galibiyetine karşı tam 16 kez yenilen, averajı eksi 10 olan 14. sıradaki ''Cim Bom'', Türk Telekom Arena'daki galibiyet hasretine son vermek istiyor.  Sarı-kırmızılı ekip, 19 Şubat 2011 tarihinde ligde 1-0 kazandığı Bucaspor maçının ardından yeni stadında oynadığı 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 4'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere son 5 resmi maçında galip gelemezken, bu süre içinde 3 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı öncesi Arda Turan, Serkan Kurtuluş, Mustafa Sarp, Lorik Cana, Anıl Dilaver ve Lucas Neill'in sakatlıkları bulunuyor. 31 maçta 23 puanı bulunan ve lige geçen hafta veda eden Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Keller forma giyemeyecek.

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