Galatasaray ile eşleşen Barcelona'dan ilginç paylaşım

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile eşleşen Barcelona, kuraya sosyal medya hesapları üzerinden ilginç bir tepki verdi.
Nyon'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekiminde Galatasaray , Barcelona ile eşleşti. Katalan devi, kura sonucuna sosyal medya üzerinden ilginç bir tepki verdi.
Barcelona'nın resmi Türkçe Twitter hesabı, kura sonucuna uzatarak kullanılan bir yazım tarzıyla 'sonunda' şeklinde tepki verdi. İki takım son olarak 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelmişti.