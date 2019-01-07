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Spor

Galatasaray ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti

07 Ocak 2019 22:33

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Antalya Belek\'te sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleşen idmanda zaman zaman yoğun yağış etkili oldu. Antrenman düz koşu ile start aldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirirken, yarı sahada yapılan çift kale maç ile idman sona erdi. Antrenmanın son bölümünde yoğun bir dolu yağışı gerçekleşti.
Antrenmanda Maicon, sol topuğunda ağrı hissettikten sonra ağrısının ilerlememesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Dün akşam kampa katılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise idmanda yer aldı.
Galatasaray yarın saat 15.00’te Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman
- Genel detaylar

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