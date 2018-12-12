Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak: "Başka Fatih hoca yoktur"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, \"geleneksel çarşamba yemekleri\"nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemeğe ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, genel sekreter İlber Aydemir ile yönetici Mahmur Recevik de katıldı.

Yemek sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, \"UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan futbol taraflı, tarafsız herkesi mutlu etti. Binlerce telefon aldım. Sakatlıklarımız geçtikten sonra, ihtiyacımız olduğu transferi yaptığımız takdirde Galatasaray’ın ligde neler yapacağını herkes gördü. İnşallah o güzel günlere iki hafta kaldı. Hep beraber yaşayacağız\" dedi.

Porto maçı öncesinde son antrenmanda teknik direktör Fatih Terim ile çekilen bir fotoğraf sonrası aralarının kötü olduğu yönünde çıkan haberlere de yanıt veren Abdurrahim Albayrak, \"Sevdiğim, pazara kadar değil, mezara kadar dediğim Fatih Terim ile aramızda bugüne kadar hiçbir problem olmamıştır. Olması da söz konusu değildir. İkimiz de aynı renklere gönül vermiş, ikimiz de Galatasaraylıyız. Hocanın ne yönetim ne de bizle problemi olmamıştır. Olması da söz konusu değildir. Hepimizin gayesi çok sevdiğimiz Galatasaray’ı hedeflediğimiz yere ulaştırmaktır. Allah’ın izni ile sezon sonunda büyük ihtimalle ulaştıracağımızı canı gönülden inanıyorum. Fatih hoca bir tanedir. Başka Fatih hoca yoktur. Fatih hocanın kıymetini herkes bilmeli. Aramız en ufuk bir sorun olmamıştır. Bazı art niyetli arkadaşlar bir şeyi anlatırken saniyelik bir resim alıp servis yapması çok üzücüdür. Çok art niyetlidir. Ben o tip insanlardan Allah cemi cümlesini de bizleri de korumasını rica ediyorum. Bu tip insanlardan korkmak lazım\" ifadelerini kullandı.

Yusuf Günay da 2018-2019 sezonunda Galatasaray’ın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu, teknik heyet ve yönetim olarak konsantrasyonun tam olduğunu söyledi. İlber Aydemir ise yeni yılda başarı diledi. Mahmut Recevik de herkesin yeni yılını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aybayrak\'ın açıklamaları

- Yöneticilerin konuşması

- Detaylar



(FOTOĞRAFLI)