Galatasaray iki Brezilyalı'dan 7 milyon Euro kazanacak

Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'ten anlaşma gereği 4 milyon Euro elde edecek. Maicon'un Al Nassr'a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro (54.46 milyon TL) kasasına koymak üzere.

Takvim'in haberine göre, salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılılar için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Galatasaray iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.

Galatasaray, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya satmıştı. Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek.

Maicon'un bonservisini istiyorlar

Brezilyalı stoper Maicon ise kiralandığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da futbol hayatını sürdürecek. Al Nassr, Galatasaray'a bu transfer için tam 3 milyon Euro ödeyecek.