Galatasaray için Idrissa Doumbia iddiası

Orta saha transferi adına arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Sporting forması giyen Idrissa Doumbia'nın transferini bitirdiği iddia edildi.

Orta sahaya Etebo'nun yanı sıra bir transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı ismi Portekiz'de buldu.



Galatasaray'ın Sporting forması giyen Idrissa Doumbia ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Belçika basınından FootNews'in haberine göre Anderlecht'in de yeniden kadrosuna katmak istediği oyuncu, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Portekiz ekibinin %40'lık maaş indirim talebini reddeden Doumbia, takımdan ayrılmaya karar verdikten sonra Anderlecht, Brugge, Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen'den gelen teklifleri reddederek Galatasaray ile bir anlaşma sağladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralandığı belirtildi.

22 yaşındaki ön libero, Avrupa'da ilk olarak Anderlecht forması giydikten sonra 2018'de Rus ekibi Akhmat Grozny'ye satılmış sonrasında da 3.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'e transfer olmuştu.