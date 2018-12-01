Galatasaray için diriliş zamanı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Avrupa\'da olumsuz sonuçlar alan, Süper Lig\'de de zirvenin gerisinde kalan Galatasaray için Beşiktaş maçı büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, derbiyi kazanarak, hem zirveden kopmamayı, hem Beşiktaş\'ı ekarte etmeyi, hem de büyük bir moral bulmayı hedefliyor.

Birçok eksiği bulunan Galatasaray\'da derbi maç öncesi teknik direktör Fatih Terim\'in en büyük umudu Sofiane Feghouli... Sezon başından bu yana yıldızları pek barışmasa da, Terim derbi planını son dönemde form tutan Feghouli üzerinde kuruyor. Tecrübeli teknik adam Cezayirlinin, kaleyi gördüğü yerden de şut çekmesini istedi.

AS KADRONUN YARISI YOK

Galatasaray\'ın derbi öncesi 7 eksiği bulunuyor. Bu 7 ismin 6\'sı sarı-kırmızılıların bu sezon ideal kadrosunda yer alan futbolcular. 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında Galatasaray sahaya Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Emre, Rodrigues ve Eren 11\'iyle çıkmıştı. O kadrodan Donk, Serdar, Ndiaye, Belhanda, Emre ve Rodrigues derbide sahada olmayacak. Derbiler tarihinde bir taraf belki de ilk defa bu kadar eksikle sahaya çıkacak.

TEK SEÇENEK EREN

Galatasaray\'ın gol yollarındaki sıkıntısına çare olamayan Eren Derdiyok, pazar günü mecburen sahadaki yerini alacak. Devre arasına kadar forvette kendisinin olacağını bilen Eren ise böyle önemli bir müsabakada takımı kurtararak hanesine artı puan yazdırmak istiyor.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Bu arada Süper Lig\'in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, derbide soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim\'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek.

Fatih Terim\'in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın derbi maça şu muhtemel 11\'le çıkması bekleniyor;

\"Muslera - Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Mariano (Yunus), Feghouli, Onyekuru, Eren\"

