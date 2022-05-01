Galatasaray'ı deplasmanda yenen Sivasspor ilkleri yaşadı

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'a konuk olurken; teknik direktör Rıza Çalımbay, son maça göre ilk 11'de 4 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Çalımbay, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maça 11'de çıkan oyunculardan Muammer Yıldırım, Goutas, Camara ve Ziya Erdal'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçında bu futbolcuların yerlerine Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi'ye formayı verdi.

Maçta Galatasaray Bafetimbi Gomis'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 44'te Mustapha Yatabare skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıya konuk ekip golle başlarken, 49'da Fredrik Ulvestad takımını 2-1 öne geçirdi.

Bafetimbi Gomis'in dokuz dakika sonraki penaltı golü skoru eşitledi: 2-2.

64'te Ahmet Oğuz harika bir golle Sivasspor'u 3-2 öne geçirdi. Ahmet Oğuz, Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü Galatasaray'a karşı atarken; Demir Grup Sivasspor da Galatasaray deplasmanında ilk kez bir maçta üç gol kaydetti.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan ve bu maçtan da 3-2 galip ayrılan Sivasspor, tarihinde ilk kez Galatasaray'ı bir sezonda iki kez yendi. Sivasspor ayrıca Galatasaray'ı ligde ilk kez deplasmanda mağlup etti.

Opta verisine göre de; Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mart 2009'dan (Eskişehirspor) bu yana Süper Lig'de ilk kez Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.