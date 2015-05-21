Galatasaray hisselerine tedbir

Galatasaray hisseleri, olağandışı hareketlerin devam ettiği gerekçesiyle bugün gün sonuna kadar kapalı olacak. Galatasaray hisseleri tüm alım satımların incelenmesi için 15 gün boyunca brüt takas uygulamasına sokulacak. Bu kapsamda intenet üzerinden işlem yapılamazken, sadece aracı kurumlar üzerinden telefonla hisse işlemi yapılabilecek.

Galatasaray paylarında yarından itibaren 15 gün süreyle brüt takas uygulamasına geçileceği belirtildi.

KAP'ta yer alan açıklamada, 18 Mayıs'ta işlem sırası durdurulan Galatasaray hisselerinde olağandışı hareketlerin devam ettiği belirtilerek, söz konusu payların işlem sırasının bugün gün sonuna kadar ikinci defa durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Borsamız bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üzere sözkonusu payda, tedbir olarak; ikinci durdurmanın gerçekleştiği günü (21/05/2015) takip eden iş gününde gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere 15 takvim günü süreyle brüt takas uygulamasına geçilmesi, bu süre içinde aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacaklarının takas süresinden sonra dağıtılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Brüt takas işlemi nedir?

Brüt takas işlemi kapsamında, 15 gün boyunca Galatasaray hisselerini alan satan tüm işlemciler incelenecek. İnternet üzerinden hisse alım satım emri verilemeyecek. Hisse üzerinden işlem yapmak isteyenler sadece aracı kurumlar üzerinden telefonla emir verebilecek.

Hisse performansı

Galatasaray hisseleri 13 Mayıs 2015'te 20,50 TL'den başlayarak 5 günlük sürede 41,55 TL'ye kadar çıktı. Karardan önce GSRAY koduyla borsada işlem gören hisseler yüzde 5,26 primle 41 lira seviyesinde bulunuyordu.