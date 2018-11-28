Galatasaray HDI Sigorta, Romanya'dan galibiyetle dönüyor

CSM Targovıste - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Targoviste Sports Hall

HAKEMLER: Rene Cinatl (Çekya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)

CSM TARGOVISTE: Lakovic, Calota, Trica, Sredic, Buterez, Klisura, Jeremic (L) (Balae, Djuric, Pamfil (L), Ciocian, Marciu)

GALATASARAY: Hande, Aslı, Meryem, Leys, Jackson, Çağla, Gizem (L) (Melike, Cansu, Sinem)

SETLER: 23-25, 21-25, 24-26

SÜRE: 80 dakika (30, 25, 25)

Türkiye\'yi 2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde temsil eden Galatasaray HDI Sigorta, 16\'lı Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Romanya\'nın CSM Targoviste takımına konuk oldu. Galatasaray HDI Sigorta rakibini 23-25, 21-25 ve 24-26\'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Müsabakanın rövanşı 4 Aralık Salı günü saat 19.00\'da, İstanbul TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

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