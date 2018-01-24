Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası: 1 - 3

İSTANBUL,(DHA)

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem,Todorov, Hüseyin Koç (Oğulcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Melih Sıratca, Ufuk Minici,Boğaçhan Zambak)

ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kaliberda, Emre Savaş,Konarski, Nikic (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Enes Atlı)

Setler: 25-16, 19-25, 18-25, 17-25

Süre: 109 dakika (23, 29, 29, 28)

Voleybol Efeler Ligi\'nin 15\'nci haftasında lider Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galatasaray HDI Sigorta oldu. Ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdüğü seti, 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, ilk teknik molaya 8-5 önde girmeyi başardı. Teknik molanın ardından maça ortak olan Ziraat Bankası, 2\'nci teknik molaya 10-12 önde girdi. Yakaladığı avantajı kaybetmeyen konuk ekip seti 19-25 kazanarak durumu 1-1\'e getirdi.

3\'üncü setle beraber maça ağırlığını koyan Ziraat Bankası, 3\'üncü seti 18-25 son seti de 17-25 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.