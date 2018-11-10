Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş: 2-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire Turnaoğlu

GALATASARAY HDI SİGORTA: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)

BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, MerveTanıl)

SETLER: 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15

SÜRE: 128 dakika (22, 29, 30, 28, 19)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3\'inci haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Beşiktaş çekişmeli geçen 2\'nci seti de kazanarak durumu 2-0 yaptı. Hande\'nin iyi performansıyla 3\'üncü seti kazanan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 kazanarak durumu 2-1\'e getirdi. 4\'üncü Galatasaray, iyi performansını sürdürdü ve seti 25-18 kazanarak ve skoru 2-2 yaptı. Tie-break setini ise Beşiktaş, 15-12 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

