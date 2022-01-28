Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, milli arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Domenec Torrent, Berk, Omar Elabdellaoui, Taylan, van Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç Marcao, Barış, Bartuğ, Halil 11'iyle çıktı.

Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh 20', 28' ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutay Kurt ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi skoru 4-1'e getirdi.

66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'e indirdi. Ancak 78' Tayfun Aydoğan ve 83' Jurgen Bardhi ile goller bulan konuk ekip skoru 2-6 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 yenildi.

Galatasaray, 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.