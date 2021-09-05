Galatasaray, hazırlık maçında Hagi'nin takımı Farul Constanta'ya 3-1 yenildi

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Hagi'nin takımı Farul Constanta'ya son dakikalarda yediği 2 gol sonrasında 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takımın tek golü De Nooijer kendi kalesine atmasıyla gelirken; Farul'un gollerini Jefte Betancor, Ely Fernandes ve Ganea (P) kaydetti.

Galatasaray , milli maçlar için verilen arayı değerlendirmek için eski yıldızı Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı takım olan Farul Constanta ile Florya Metin Oktay tesislerinde bir hazırlık maçı yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan ve kulüp tarafından da 150 bin Euro'luk disiplin cezasına çarptırılan Marcao, geçtiğimiz günlerde antrenmanlara katıldı. Brezilyalı stoper bugün de müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı kırmızılılar maça Fatih, Boey, Marcao, Işık Kaan, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne 11'yle başladı.

Maçtan dakikalar

-29' Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Farul Constanta'dan De Nooijer ters bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Galatasaray bu golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

-84' Farul, Jefte Betancor'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.

-87' Hagi'nin takımı bu golden 3 dakika sonra Ely Fernandes'in attığı golle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

-90+3' Son dakikalarda baskısını artıran Farul, 90. dakikada kazandığı penaltıyı Ganea'yla gole çevirdi: 1-3.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Farul'a 3-1 kaybetti.