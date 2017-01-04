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Spor

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Hamit Altınop'a 825.000 Euro fesih tazminat ödeyecek

04 Ocak 2017 22:32

Galatasaray, 4.5 sezon önce Real Madrid’den transfer ettiği tecrübeli oyuncu Hamit Altıntop'la resmen yollarını ayırdı. 1.4 milyon Euro alacağından feragat edip bu sezon başında 1 milyon 650 bin Euro’ya kontrat yenileyen Hamit’e 825 bin Euro ödenecek.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tuzla maçının ardından yönetimle masaya oturup, “Anladım ki artık Galatasaray'a faydalı olabilecek seviyede değilim” diyerek takımdan ayrılmak istediğini bildiren Hamit Altıntop’la yollar resmen ayrıldı.

Sözleşmesinin sona ereceği geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle maça çıkamadan tamamladığı için alacağı 1 milyon 374 bin Euro’dan feragat eden deneyimli oyuncuyla sezon başında 1 milyon 650 bin Euro’ya anlaşan Cimbom, 825 bin Euro karşılığında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

Öte yandan ilk 11’de maça çıktığında 25 bin Euro kazanan Hamit, alınan her bir puan karşılığında ise 5 bin Euro alıyordu.

 

Toplam maliyeti 12,9 milyon euro 

 

Real Madrid’den 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen Hamit, 4.5 sezonda 9.4 milyon Euro kazanıp toplam 12.9 milyon Euro’ya mal oldu. Cimbom’daki ilk sezonunda Schalke’ye attığı golle akıllara kazınan başarılı oyuncu, Hamzaoğlu döneminde 3 kupalı  sezonun son bölümünde Melo sakatlanınca üstüne düşeni yapmıştı.

 

Galatasaray resmen açıkladı

 


Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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