Galatasaray haklıyken haksız duruma nasıl düştü?

T24 - Türk Telekom Arena’nın açılışında Başbakan Tayyip Erdoğan’a gösterilen tepkinin ardından zor durumda kalan G.Saray yönetimi, yapımı yıllardır ‘yılan hikâyesine’ dönen yeni stat için adeta haklıyken haksız konuma düştü.





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan’ın “O statta bir Allah kuruşu G.Saray’ın parası yok. Stada 600 milyon TL yatırım yaptık” sözleri yeni bir tartışmayı başlattı.





TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Sarı - Kırmızılı kulübü sorumluluklarını yerine getirmemekle

suçlarken G.Saray’ın TT Arena için Ali Sami Yen Stadı arazisinin kullanım hakkını bu kuruma verdiği detayı gözlerden kaçtı.





G.Saray, üçlü bir protokolle Mecidiyeköy’deki haklarını Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (GSGM); dolaylı olarak TOKİ’ye devretmiş, TOKİ de bunun karşılığında Seyrantepe’de stat yaptırmayı, mülkiyetini GSGM’ye, kullanım haklarını da Sarı-Kırmızılılara vermeyi kabul etmişti. Yani; G.Saray 264 dönümlük Seyrantepe, 35.6 dönümlük Mecidiyeköy arazileri için devletle protokol imzalamıştı.





Bu şekilde TOKİ, TT Arena’ya yaptığı 600 milyon TL yatırımın karşılığında Ali Sami Yen arazisi üzerinden 1 milyar TL’yi aşan bir gelirin sahibi oldu.





Bu araziyi satan TOKİ, TT Arena’nın yapımı için Sarı - Kırmızılıların gösterdiği fedakârlıkla verdiğinin daha fazlasını kazanırken, Ali Sami Yen’in bulunduğu alana yapılacak tesisten G.Saray’a hiçbir pay ayırmayacak.





Tüm bunlar protokolle yapılmasına karşın hükümetin “Burayı biz yaptık, G.Saray’ın katkısı yok” görüşü Sarı - Kırmızılı camiayı şaşırttı. Üçlü anlaşmada G.Saray’ın stadın yapımı için herhangi bir ekonomik bedel ödemesi gerekmiyor.





Şahıslara bağlı olmayan protokolle G.Saray’ın zarara girdiği biliniyor. İhale sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle stadın bitirilmesinin gecikmesi ekonomik anlamda Sarı - Kırmızılıları büyük zarara uğrattı.





TT Arena’yı bitirmek adına böyle bir projeye imza atan G.Saray’ın Ali Sami Yen Stadı arazisi gibi bir değeri göz göre yitirmesinin vurgulanmaması tepkiyle karşılandı.



Hayrettin Kozak: Galatasaray daha ne versin ki

G.Saray camiasının önde gelen ismi Hayrettin Kozak, “Kimse G.Saray’a iane yapmasın. Ortada bir mukavele iki de taraf var. Biri G.Saray, diğeri devlet... Devletin sorumluluğu stadı yapıp 49 yıllık üst kullanım hakkıyla eksiksiz teslim etmek. G.Saray’ın sorumluluğu Ali Sami Yen arazisinin üst kullanım hakkını devretmek; Seyrantepe’nin 384 dönüm üst kullanım hakkının tamamını devredip, hakkından vazgeçmesi karşılığında Seyrantepe’de 120 dönüm üzerinde yapılacak spor kompleksini teslim almak. G.Saray üzerine düşenleri yapmış. TOKİ’nin görevini yapması lazım, daha işini bitirmiş değil. Ayrıca TOKİ’nin taahhüdü olan 24 ay 29 Ekim 2009’da tamamlanmış ve açılışın yapıldığı gün itibariyle 15 ay gecikmiştir. Geçen süre içinde mütaahittelerin başarısızlığı G.Saray’ı bağlamaz. Stadın işletme mukavelesinin de hazırlanması lazım. 35.6 dönüm Ali Sami Yen arazisini TOKİ nisan 2010 tarihinde yaptığı ihalede 416 milyon 500 bin TL bedelle, hasılat paylaşımını yapmak şartıyla satmıştır. Sadece bu satış TOKİ’ye TT Arena Stadı’nın maliyetini karşılamış, çok önemli de para kazandırmıştır. G.Saray, bu alışverişte bir de para mı ödeyecekti? Ayrıca G.Saray’ın TOKİ lehine üst kullanım hakkından feragat ettiği 264 dönüm arazi kalmıştır. Bu da cabasıdır” dedi.



