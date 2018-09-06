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Spor

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

İSTANBUL / DHA Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 5'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü

06 Eylül 2018 23:08

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 5\'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanların ilkinde sabah sahada kuvvet ve interval koşu çalışması gerçekleştirildi.
Akşamüstü yapılan günün ikinci antrenmanına ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra jokerli dar alan oyunları oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30\'da ve 17.30\'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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