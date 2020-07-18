Galatasaray, Göztepe'yi geçti; 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki sekiz maçlık galibiyet hasreti sona ererken, Göztepe ise ligdeki üst üste yedinci maçında da puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Marcelo Saracchi ve 81. dakikada Emre Akbaba ve 90+7. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin 20 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Göztepe'nin tek golü ise 77. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi. Galatasaray, 49. dakikada Adem Büyük ile bir penaltı atışından yararlanamadı ancak bu penaltı, Beto'nun çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle tekrar edildi. Tekrarlanana penaltı atışında ise Younes Belhanda topun başına geçti ama onun vuruşunda da top üst direğe çarpıp dışarı gitti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 55'e yükseltirken, Göztepe ise 39 puanda kaldı. Galatasaray ligdeki son maçında Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.