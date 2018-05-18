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Spor

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı 

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

18 Mayıs 2018 19:32

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekip, bugün saat 17.30\'da özel bir uçakla İzmir\'e hareket edecek ve burada kampa girerek maç saatini bekleyecek. 
Galatasaray\'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

(FOTOĞRAFLI)

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