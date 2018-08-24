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Spor

Galatasaray, Gomis'in bonservis bedelini açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıklarken, sarı kırmızılı kulüp de transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

24 Ağustos 2018 02:45

İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray\'dan Bafetimbi Gomis\'i kadrosuna kattığını açıklarken, sarı kırmızılı kulüp de transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Fransız yıldızın 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal\'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde: \"Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis\'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club Şirketimize 6.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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