Galatasaray Genel Menajeri Yalçınkaya: Basketbolcular önceliği milli maçlara vermeli

Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, basketbolcuların önceliği milli maçlara vermeleri gerektiğini söyledi.

Yalçınkaya, milli takım formasının kutsal olduğunun altını çizerek, "Milli takımın bir parçası olmayı her zaman çok önemsemişimdir. Çocukluktan beri gerek idareci olarak, gerek oyuncu olarak, gerekse masör olarak oraya gitmenin hayalini kurardık" diye konuştu.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Ömer Yalçınkaya, 2019 FIBA Dünya Kupası eleme maçlarının EuroLeague karşılaşmalarıyla çakışması nedeniyle milli takıma gitmeyeceklerini açıklayan oyuncuları eleştirdi.

Birçok oyuncunun milli takım formasını giyme hayali kurduğunu ifade eden Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Milli takım kutsal bir görevdir. Çocukluktan beri gerek idareci olarak, gerek oyuncu olarak, gerekse masör olarak oraya gitmenin hayalini kurardık. Milli takımın bir parçası olmayı her zaman çok önemsemişimdir. Bu, benim kişisel düşüncem. Kulüpler milli takım için vardır. Milli takım, ülkedeki basketbolun gelişimini sağlayan yegane unsurdur. Daha sonrasında kulüpler gelir. Tabii en üst düzey mertebede yer alan milli takım görevi de kaçınılmazdır. Ben bunu böyle görüyorum."