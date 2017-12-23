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Spor

Galatasaray Genel Kurulu'nda kaç üyenin oy hakkı var ?

Galatasaray Genel Kurulu'nda kaç üyenin oy hakkı var ? Olağanüstü genel kurulda sandığa 8700 üyenin gitme hakkı bulunuyor İstanbul-DHA Galatasaray Kulübü'nün 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda 8700 üyenin oy kullanma hakkına sahip old

23 Aralık 2017 18:18

Galatasaray Genel Kurulu\'nda kaç üyenin oy hakkı var ?

Olağanüstü genel kurulda sandığa 8700 üyenin gitme hakkı bulunuyor

İstanbul-DHA

Galatasaray Kulübü\'nün 20 Ocak 2018\'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda 8700 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtildi.
Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder\'in verdiği bilgilerde yaşayan üye sayısının 10 800 olduğu, kaydı açık üye sayısının 9400 ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının ise 8 700 olduğu ortaya çıktı.
SEÇİM 3 YILI KAPSAYACAK
28 Şubat 2017 tarihine kadar aidatlarını ödemiş üye sayısının 8700 kişi olduğuna dikkat çekilirken seçimin de 3 yıllık süreyi kapsayacağı bilgisi de verildi.

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