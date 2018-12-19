Galatasaray gençleriyle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray, Ankara'daki ilk müsabakayı 2-1 galip tamamlamıştı.
Genç oyunculardan oluşan kadro ile sahaya çıkan sarı kırmızılılar 65. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Keçiörengücü, 85. dakikada Taha Balcı'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca ilk maçta rakibine karşı üstünlük kuran sarı kırmızılılar, son 16'ya yükselen taraf oldu.
Galatasaray, evinde oynadığı son 7 resmi karşılaşmayı kazanamadı. (6 Beraberlik, 1 Mağlubiyet)