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Spor

Galatasaray gençleriyle turladı

Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 7 resmi karşılaşmayı kazanamadı

19 Aralık 2018 01:31

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, Ankara'daki ilk müsabakayı 2-1 galip tamamlamıştı. 

Genç oyunculardan oluşan kadro ile sahaya çıkan sarı kırmızılılar 65. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Keçiörengücü, 85. dakikada Taha Balcı'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca ilk maçta rakibine karşı üstünlük kuran sarı kırmızılılar, son 16'ya yükselen taraf oldu.

Galatasaray, evinde oynadığı son 7 resmi karşılaşmayı kazanamadı. (6 Beraberlik, 1 Mağlubiyet)

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