Galatasaray, gençleriyle sözleşme yeniledi

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen dört oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılırken, teknik direktör Fatih Terim'in Türkiye Kupası maçlarında şans verdiği Celil Yüksel'in sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.

"Galatasaray Futbol Akademisi’nden A Takımı’mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı.

"Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz."