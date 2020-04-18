Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı: Falcao satılırsa Gomis 'yuvaya' dönebilir

Yeni sezonda kadro maliyetini düşürecek Galatasaray'ın yeni planı belli oldu. Cimbom, Falcao'yu iyi bir fiyata satarsa Bafetimbi Gomis'i takıma geri kazandırabilir.

Sözcü'den Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Gomis'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den takım arkadaşı Carlos Eduardo da radarda.

Eduardo'nun da kontratı, Gomis gibi sezon sonu bitecek. Galatasaray, çok uygun maliyetli olması koşulu ile iki futbolcuyu yeni sezonda transfer etmeyi düşünüyor.