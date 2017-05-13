Galatasaray, Gaziantep deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de 52 puanla dördüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 26 puanla 17. basamakta bulunan Gaziantepspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci, müsabakada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lionel Carole ve Aurelien Chedjou'nun durumları ise bugün yapılacak son antrenmanda netlik kazanacak.

Öte yandan Galatasaray'da Gaziantepspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.