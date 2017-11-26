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Spor

Galatasaray Futbol Direktörü Ergün: "Mayıs sonunda da aynı noktada olacağız"

"Şampiyon aralık ayında belli olmaz" "Yasin'in performansı, arkadaşlarına bir mesaj" İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından kulüp televizyonuna açıklam

26 Kasım 2017 01:32

\"Şampiyon aralık ayında belli olmaz\"

\"Yasin\'in performansı, arkadaşlarına bir mesaj\"

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmaya çok stresli çıktıklarını söyleyen Ergün, \"Son haftalardaki puan kayıpları maçın önemini artırdı. Stres, hem seyircimizde hem takımımızda hem de teknik heyetimizde mevcuttu. İlk yarıya çok iyi başladık. Golü de çok geç olmayan bir dakikada bulduk. İkinci golün erken gelmemesi maçı koparamadığımız için stresi artırdı. Çok fazla gol kaçırdık. 18 şutumuz var. Ama önemli olan galibiyetle çıkmaktı\" dedi.
\"ŞAMPİYON ARALIK AYINDA BELLİ OLMAZ\"
Mayıs sonunda aynı noktada olacaklarını söyleyen Ergün, \"Hiçbir zaman şampiyon Aralık ayında belli olmuyor. Biz Mayıs ayının sonunda, lig bittiği zaman yine bulunduğumuz sırada olacağız. Rakiplerimizle puan farkımız var. Haftayı rahat kapatmış olduk. Puan kayıplarımızı yaptık. Beklenmeyen puanlar da kaybettik. Kalan her maçı her zaman olduğu gibi iyi oynayan, iyi oynamayan ama mücadele ruhunu sahaya yansıtarak seri galibiyetleri almak istiyoruz\" diye konuştu.
\"YASİN\'İN PERFORMANSI, ARKADAŞLARINA BİR MESAJ\"
Yasin Öztekin\'in performansını değerlendiren Ergün, \"Yasin, ciddi ve güzel bir örnek. Lig başlamadan önce oynadığımız Avrupa kupası maçlarından sonra çok az zaman bulabildi. Çalışmalarında aksama yok. Sürekli kendini hazır tutabilmek için uğraştı. Bugün de yaşanan son dakika değişikliği ile şansını buldu. Ne kadar da güzel değerlendirdi. Bu da bir mesajdır. Beklenmedik sakatlıklar oluyor. Sakat ve cezalılarımız olabiliyor. Bir oyunu performansını artırıp oynayan bir oyuncunun önüne de geçebilir. Yasin teknik heyete bir mesaj da göndermiş oldu. Teşekkür ediyorum Yasin\'e. Oynamadan bekleyen arkadaşları için güzel bir örnek oldu\" diyerek sözlerini noktaladı.

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