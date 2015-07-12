Galatasaray, Fransız futbolcuyu renklerine bağladı

Galatasaray Spor Kulübü, Fransız futbolcu Lionel Jules Carole'u transfer etti. Troyes'te oynayan futbolcuyu renklerine kattığını İstanbul Borsası'na ve KAP'a bildiren Galatasaray, Carole'la 4 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Lionel Jules Carole ve kulübü Troyes ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı kırmızılılar, Fransız oyuncunun transferi için kulübüne 1 milyon 500 bin avro bonservis ücreti ödeyecek. Carole, 2015-2016 sezonunda 25 resmi maçta ilk 11'de oynadığı takdirde kulübüne 300 bin avro daha ödeme yapılacak.

Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağlayan 24 yaşındaki sol bek Lionel Jules Carole ise her sezon için 700 bin avro sabit, 15 bin avro da maçı başı ücret alacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Carole, profesyonel kariyerine 2010-2011'de ülkesinin Nantes takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Benfica ekibine transfer olan Carole, 2011-2012'de Fransa'nın bir başka temsilcisi Sedan'da kiralık olarak oynadı. Benfica'da bir sezon daha geçiren Lionel Jules Carole, 2013-2014'te Troyes'e transfer oldu.