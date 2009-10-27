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Spor

Galatasaray forması giydi, stad yasaklandı

İngiltere Birinci Ligi takımlarından Millwall'ın yönetimi, Galatasaray forması giyen taraftarını stada almama kararı aldı.

27 Ekim 2009 02:00

İngiltere Birinci Ligi takımlarından Millwall'ın yönetimi, Galatasaray forması giyen taraftarını stada almama kararı aldı.

Güney Londra takımlarından Millwall, Cumartesi günü Leeds United ile yapılan maçta, 2000 yılında 2 Leeds United taraftarının Galatasaray maçından sonra Türkiye’de bıçaklanarak öldürülmesine atfen, bıçaklama hareketleri yapan ve Galatasaray forması giyen bir taraftarının, bundan sonraki maçlarda stada alınmayacağını bildirdi.

The Sun gazetesinde "Hasta holigan, Aslanlar tarafından yasaklanacak" başlığıyla yer alan haberde, "Aslanlar" takma adıyla tanınan Millwall’da yönetici Andy Ambler, bu taraftarın güvenlik kameraları ve fotoğraflar yoluyla kimliğinin tespiti halinde, stada girmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Ambler, Türk bayrağı sallayan bir başka taraftarın da stadın dışına çıkarılıp, gözaltına alındığını ifade etti.

Bu arada söz konusu maç nedeniyle İngiliz polisi, Bermondsey bölgesindeki birahanelerin önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Maçtan sonra da 2 kişi gözaltına alındı.

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