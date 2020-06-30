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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

30 Haziran 2020 19:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Amir Hadziahmetovic ve antrenörü Mehmet Yıldırım, MKE Ankaragücü futbolcusu Gerson Rodrigues, Fraport TAV Antalyaspor futbolcusu Hakan Özmert ile Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir'in de disipline sevk edildiği aktarıldı.

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