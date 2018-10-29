Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dün Yeni Malatyaspor’a karşı oynanan maçta tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Sonrasında ise genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi hisseden ve müsabakaya devam edemeyen Younes Belhanda, geceyi kontrol amaçlı olarak hastanede geçirdi. Yapılan geniş kapsamlı tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan oyuncu yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Aynı karşılaşmada sağ ayağına darbe alan ve kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes, tedavisinin ardından takımla beraber yenilenme antrenmanında çalıştı.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, tedavilerinin ardından düz koşulara başladı.

Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından tempolu koşulara ve istasyon çalışmalarına başladı.

Fernando Reges, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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