Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'de 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iddaa oranları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ve Fenerbahçe Nef Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira’nın kader maçı olarak görülen mücadele zirve yarışını sürdürmek isteyen iki takım için de oldukça değerli.

Sonucu merakla beklenen dev derbi öncesi iddaa risk yönetimi maçın oranlarını da belirledi. Ev sahibi Galatasaray derbide 2.02 oranıyla favori olurken Fenerbahçe’ye ise 2.95 oran verildi. Ezeli rekabetin uzun bir süre sonra seyirci ile yaşanacağı gecede beraberliğin oranı ise 3.15 olarak belirlendi.

Derbi kapalı gişe

Pandemi koşulları dolayısıyla geçtiğimiz yıl seyircisiz oynanmak durumunda kalınan derbiyi Galatasaray 2 yıl sonra kapalı gişe oynayacak. Fenerbahçe maçının biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi geldi. 52 bin bilete yaklaşık 100 bin talebin olduğu belirtildi. Son olarak iki sezon önce 28 Eylül 2019’da (785 gün önce) ligde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 1 Ekim’de PSG, 22 Ekim’de Real Madrid maçları kapalı gişe oynanmıştı. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları da belli oldu. En pahalı bilet 1250 TL olurken en ucuz bilet ise 125 TL olarak satıldı.