Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek

İSTANBUL / DHA
Spor Toto Süper Lig\'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yarın saat 21.00\'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.
11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
YARIN:
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
3 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya
4 KASIM PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy
5 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu