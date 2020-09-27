Gol sesinin çıkmadığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarıya büründü!

Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcu sarı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da, karşılaşmanın son saniyelerinde sarı kart gördü.

Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı. Koronavirüs önlemlerinden ötürü seyircisiz oynanan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, toplam 11 sarı kart gösterdi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'yla iki pozisyon bulan Galatasaray'a kaleci Altay geçit vermedi.

Sarı-kırmızılı takım Feghouli ile bir gol bulmasına karşın, pozisyon ofsayt olduğu için gol değeri bulmadı.

İkinci yarıda her iki takım da fazla pozisyon bulamadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparken Fenerbahçe 5 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe sezonun flaş ekibi Fatih Karagümrük ile 3 puan mücadelesi verecek.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Tisserand, Galatasaray'da ise Luyindama sarı kart gören isimler oldu.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.