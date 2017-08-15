Galatasaray, Feghouli transferini KAP'a bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, uzun süredir transferi için çalışma yürüttüğü Sofiane Feghouli'nin kulübü ve kendisiyle anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

27 yaşındaki Cezayirli futbolcunun bonservisi için sarı-kırmızılıların kasasından 4 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti çıkacak. Feghouli ise 5 yıllık anlaşması boyunca kulüpten yıllık 3 milyon 850 bin Euro kazanacak.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.250.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.



2017-2018 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti



Yukarıda bahsi geçen her bir sezon için;

Futbolcunun forma giyeceği onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net ödeme yapılacaktır.



Buna ek olarak, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her sezon için de 100.000 USD başarı primi ödenecektir.



Ayrıca, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir. "

Oyuncu ve kulübüyle anlaşıldığı haberleri 1 ay önce çıkmış, ancak para konusunda ufak pürüzler yaşandığı için transferin geç gerçekleştiği ileri sürülmüştü.