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Spor

Galatasaray, Fatih Terim'in alacağı ücreti güncelledi

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Spor Kulübü, Fatih Terim'in alacağı ücretle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir düzeltme açıklaması geçti

22 Aralık 2017 21:34

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Spor Kulübü, Fatih Terim\'in alacağı ücretle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bir düzeltme açıklaması geçti.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı bildirimde, teknik direktör Fatih Terim\'in bu sezon sonuna kadar aylık 1905 TL alacağı, gelecek sezon için ise kendisine 3 milyon Euro ödeneceği duyuruldu. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig\'de şampiyonluk yaşaması halinde 500 bin Euro prim kazanacak.
KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde:
\"Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01\'de \"Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında\" konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir: 
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.\"

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