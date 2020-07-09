Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en kötü ikinci dönemini geçiriyor

Galatasaray'daki 4. döneminde üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim bu sezon son haftalara kalmadan zirveden uzaklaştı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Cimbom'la toplam 8 lig şampiyonluğu kazanan ve bu alanda ulaşılması zor bir noktaya çıkan Terim, bu sezon sarı-kırmızılı takımın başındaki en kötü 2. dönemini yaşıyor.

31. hafta sonunda 52 puan toplayan Terim'in Galatasaray'ı 1.68 puan ortalamasında kaldı. İmparator, en kötü dönemini yaşadığı 2003/2004 sezonunda 26. hafta görevden ayrılırken 1.58 puan ortalamasına sahipti.

3. kez 2.00 puanın altında

İmparator, bundan önce sadece 3 kez 2.00 puan ortalamasının altında kaldı. Terim, 2003/2004 sezonunda istifa ederken 26 maçta 1.58 puan ortalamasıyla görevi bırakmıştı.

2013/2014'te Ünal Aysal yönetimi tarafından görevden alınan tecrübeli teknik adam, ligde yalnızca 5 maça çıkarken 9 puan toplayarak 1.80 puan ortalamasıyla sarı-kırmızılı takıma veda etmişti.

Bu sezon 31 maçta 52 puan toplayan Galatasaray, 1.68 ortalamaya sahip. Aslan, kalan 3 maçını kazansa dahi ortalaması 1.79'a yükselecek.

Sezonlara göre puan ortalamaları

96-97 - 2.41

97-98 - 2.21

98-99 - 2.29

99-00 - 2.32

02-03 - 2.26

03-04 - 1.58 (26 maç)

11-12 - 2.26

12-13 - 2.09

13-14 - 1.80 (5 maç)

17-18 - 2.39 (18 maç)

18-19 - 2.02