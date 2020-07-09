Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en kötü ikinci dönemini geçiriyor

Galatasaray'daki 4. döneminde üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim bu sezon son haftalara kalmadan zirveden uzaklaştı.
Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Cimbom'la toplam 8 lig şampiyonluğu kazanan ve bu alanda ulaşılması zor bir noktaya çıkan Terim, bu sezon sarı-kırmızılı takımın başındaki en kötü 2. dönemini yaşıyor.
31. hafta sonunda 52 puan toplayan Terim'in Galatasaray'ı 1.68 puan ortalamasında kaldı. İmparator, en kötü dönemini yaşadığı 2003/2004 sezonunda 26. hafta görevden ayrılırken 1.58 puan ortalamasına sahipti.
3. kez 2.00 puanın altında
İmparator, bundan önce sadece 3 kez 2.00 puan ortalamasının altında kaldı. Terim, 2003/2004 sezonunda istifa ederken 26 maçta 1.58 puan ortalamasıyla görevi bırakmıştı.
2013/2014'te Ünal Aysal yönetimi tarafından görevden alınan tecrübeli teknik adam, ligde yalnızca 5 maça çıkarken 9 puan toplayarak 1.80 puan ortalamasıyla sarı-kırmızılı takıma veda etmişti.
Bu sezon 31 maçta 52 puan toplayan Galatasaray, 1.68 ortalamaya sahip. Aslan, kalan 3 maçını kazansa dahi ortalaması 1.79'a yükselecek.
Sezonlara göre puan ortalamaları
96-97 - 2.41
97-98 - 2.21
98-99 - 2.29
99-00 - 2.32
02-03 - 2.26
03-04 - 1.58 (26 maç)
11-12 - 2.26
12-13 - 2.09
13-14 - 1.80 (5 maç)
17-18 - 2.39 (18 maç)
18-19 - 2.02