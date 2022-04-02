Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

İlk 11

Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Feghouli, Mustafa Muhammed ve Elabdellaoui oynayamayacak

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan ve bugün İstanbul'a dönecek Sacha Boey'in de maçta oynaması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 16. randevuda

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

- Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.