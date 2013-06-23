Galatasaray Farfan için gün sayıyor

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Schalke 04'ün Perulu futbolcusu Farfan'ın çarşamba gününe kadar imza atabileceği iddia edildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği Perulu futbolcu için bir süredir girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar ciddi anlamda mesafe kat etti.

Farfan ile el sıkışan Cimbom, Schalke ile pazarlıkları da sıklaştırdı. Alman ekibinin 6.5 milyon euroluk ilk isteğini aşağı çekmeyi başaran Aslan’da artık hedef transferi imza aşamasına getirebilmek. Bunun için de G.Saray’ın transfer komitesi tüm enerjisiyle uğraş veriyor. Başkan Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun ve idari menajer Cenk Ergün’ün son günlerde sadece Farfan transferine odaklandıkları öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklara göre 29 yaşındaki oyuncunun transferi ‘yılan hikayesine’ dönmeyecek ve perşembe günü iş çözülecek.

Fatih Terim de Farfan transferindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Her fırsatta önümüzdeki sezonun planlaması için 1 Temmuz’da başlayacak İngiltere kampının önemine değinen İmparator, yıldız ismin bu tarihe kadar yetişmesini istiyor.

Transfer heyeti de gecesini gündüzüne katarak nokta koymaya çalışıyor. Farfan’ın 5 milyon euro karşılığı perşembe günü açıklanma ihtimali yüksek.