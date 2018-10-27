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Spor

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a hazır

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı

27 Ekim 2018 20:32

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatia Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon sürat çalışmasıyla başladı. Sonrasında gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman sonrasında, Senagelli yıldız Badou Ndiaye\'nin doğum gününü kutlandı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması için saat 18.00\'de özel bir uçakla Malatya\'ya giderek bu kentte kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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