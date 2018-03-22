Galatasaray, evinde İtalyanlara boyun eğdi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına 21-25, 25-7, 25-16, 21-25 ve 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

SALON: Burhan Felek



HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Lauretu Stoica (Romanya)



GALATASARAY: Jack, Gamze, Kosheleva, Ruseva, Neslihan, Rabadzhieva, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Seda, Nursevil, Aslı)



IGOR GORGONZOLA NOVARA: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki, Camera, Enright, Zannoni (L) Bonafacio)



SETLER: 21-25, 25-7, 25-16, 21-25, 10-15



SÜRE: 123 dakika (29, 25, 24, 31, 14)