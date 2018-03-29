Galatasaray EuroCup'ta finale yükseldi

Perfumerias Avenida - Galatasaray: 57 - 55

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Pabellon Arena

HAKEMLER: Sebastien Clıvaz, Dariusz Zapolskı, Martin Horozov

PERFUMERİAS AVENİDA: Silvia Dominguez 15, Adaora Elonu 8, Krisi Givens 6, D\'Andra Moss 5, Angelica Robinson 10, Maria Asurmendi 3, Erika De Souza 6, Laura Gil, Kim Mestdagh, Laura Nicholls 4

GALATASARAY: Işıl Alben 2, Jelena Dubljevic 6, Olivia Epoupa 9, Gintare Petronyte 12, Allie Quigley 24, Ewelina Kobryn 2, Kaela Davis

1\'İNCİ PERİYOT: 17 - 9

DEVRE: 31 - 26

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 45 - 44

5 FAUL ALAN: 39:50 Laura Gil

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası yarı final turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida\'ya 57-55 mağlup olmasına rağmen İstanbul\'da oynanan ilk maçta rakibini 7 sayı farkla (69-62) mağlup ettiği için finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Galatasaray\'dabn Allie Quigley oldu.