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Spor

Galatasaray, Eren Derdiyok'un tedavisine başlandığını açıkladı

Sarı kırmızılı takımda Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

25 Ekim 2018 20:55

Sarı kırmızılı takımda Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Schalke’ye karşı tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması yaptı.
Eren Derdiyok’un yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edildi. Sarı kırmızılı oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Serdar Aziz, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Henry Onyekuru ise tedavisinin ardından düz koşulara başladı.

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