Galatasaray, Eray Cömert için Arsenal'la yarışta

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Arsenal'de menajer Mikel Arteta, Basel'de forma giyen Eray Cömert'in transferini isterken genç oyuncu için Galatasaray da temaslarını hızlandırmış durumda.

Daily Star'ın iddiasına göre Arsenal, daha önce ilgilendiği Eray Cömert'in Basel formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından menajer Mikel Arteta'nın da onayıyla tekrar harekete geçti. Haberde, Arsenal'ın Galatasaray ile rekabet ettikleri aktarıldı.

Daily Star, oyuncunun Türk kökeninin transfer adına avantaj sağlayabileceğini aktarırken, Arsenal'in Basel'le iyi ilişkileri olduğu belirtildi.



Arsenal'in savunma hattına takviye adına ilk tercihi olan Dayot Upamecano'nun menajeri Volker Struth'un Sport 1'e oyuncusunun transferine ilişkin açıklamaları sonrası Eray Cömert'e yöneldiği belirtiliyor. Struth, oyuncunun bu yaz Leipzig'den ayrılmasının zor olduğunu belirtmişti.