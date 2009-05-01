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Spor

Galatasaray engel tanımıyor

01 Mayıs 2009 22:27


Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında İspanyol rakibi CD Once Andalucia'yı 81-72 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.


Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray, Almanya'nın Wetzlar kentindeki karşılaşmanın ilk yarısından da 42-34 üstün ayrıldı.

Sarı-kımızılı takımda Petr Tucek 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Justin Eveson 20, Matt Scott 12 ve Ferit Gümüş 11 sayıyla oynadı. Hussein Haidari ise 16 asistle galibiyetle önemli pay sahibi oldu.

Galatasaray'ın grubundaki diğer karşılaşmada Fransa'nın CS Meaux takımı, Almanya temsilcisi RSC Rollis Zwickau'ya 71-69 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ikinci karşılaşmasında Fransız CS Meaux ile karşılaşacak.

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