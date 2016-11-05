Galatasaray, Emre Belözoğlu için 'bir oyuncu' dedi!

Galatasaray kulübü Emre Belözoğlu yerine "Başakşehirli bir oyuncu" ifadesini kullanmayı tercih etti.

Galatasaray taraftarlarının Emre Belözoğlu’na yönelik tepkisi Başakşehir karşılaşmasında da devam etti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar Başakşehir maçında top ayağına her geldiğinde tecrübeli oyuncuyu ıslıkladı.



Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Galatasaray Kulübü’nün sosyal medya ekibi, Emre Belözoğlu’nun ismini yazmadı.



Emre’nin sakatlandığı dakikalarda “Bir oyuncu yerde kaldı” ifadesi kullanıldı.

