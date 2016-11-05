Emre Belözoğlu yaşanan o diyaloğu anlattı: Üstüme çıkacaksın!

Emre Belözoğlu ve hakem Ali Palabıyık arasında maçın ilk yarısında geçen diyalog herkeste büyük merak uyandırdı.

Maçtan sonra Emre Belözoğlu, hakemle arasında yaşanan diyaloğa açıklık getirdi.

İşte o diyaloglar:

Ali Palabıyık: "Sen beni nasıl gelip arkadan tutarsın. Sarsarsın. Atarım seni!"

Emre Belözoğlu: “Hocam ne tutması. Geri geri geliyorsun. Üstüme çıkacaksın. Bana çarpma diye seni tutuyorum. Niye gelip seni arkadan tutayım?



Git yardımcılarına sor. Onlar gördü. Hem geri geri gelip üzerime çıkacaksın. Hem ben seni tutacağım. Sonra suçlu olacağım. Yok böyle iş!”