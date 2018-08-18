Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a bildirdi

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor\'dan transfer ettiği Emre Akbaba için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.\"