Galatasaray, Emmanuel Culio’ya kapıyı kapatıyor

Galatasaray ile Orduspor arasında sorun olan Arjantinli oyuncu ortada kalıyor. Fatih Terim’in, Culio’nundönüşüne sıcak bakmadığı, ayrıca diğer kiralıklar Stancu ve Kazım’ı da kesinlikle istemediği ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Fatih Terim’in, Culio’ya yaşanan son tartışma yüzünden sıcak bakmadığı öğrenildi. Cim-Bom’un sözleşmesi devam eden Culio’nun yanı sıra yine Orduspor’da kiralık oynayan Rumen golcü Bogdan Stancu’yu da elden çıkarmak istediği vurgulandı.

Fatih Terim ligin devre arasında Olympiakos’a kiralanan Kazım’ı da gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Kazım’ın ilk yarıdaki performansından memnun kalmayan Terim’in, kiralık oyuncular arasında sadece Suudi Arabistan’ın Al Nasrr takımıyla bağlarını koparan Kolombiyalı Pino’yu geniş kadroda tutulabileceği ifade edildi. Pino ile ilgili son kararın kamp sonunda verileceği iddia edildi.

Kulüpten sert açıklama

Galatasaray, Culio ile ilgili haberlere sert tepki gösterdi. Kulüpten, “Galatasaray’ı kirli oyunların içine sokamazsınız” başlığıyla yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Fatih Terim hocamızın aylar önce sorulan bir soru üzerine son derece samimi bir biçimde, ’Arda Turan gideceğini daha önce söyleseydi Culio’yu vermezdim’ demiş olması, medyada ’Fatih hoca, Culio’nun kafasını karıştırdı’ şeklinde yansıtılarak yapay bir krize dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Tüm kariyeri boyunca verdiği hiçbir kiralık oyuncuya Galatasaray’a karşı oynama yasağı koymamış Fatih Terim hocamızın buna tenezzül etmeyeceğini tüm spor dünyamız bilir. Bilmeyenler de son 20 yıla bakarak öğrenebilirler.”

Şikayet gelirse TFF işlem yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Orduspor’un sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği Culio ile ilgili olarak resmi şikayet olursa harekete geçecek.

Galatasaray ile Orduspor arasında hafta sonu oynanacak lig maçı öncesi yaşanan şok gelişmeyle ilgili konuşan üst düzey federasyon yetkilisi, “Bu gibi durumlarda işlem yapabilmek için mutlaka bir şikayet olması gerekir. Eğer Orduspor Kulübü konuyla ilgili bir başvuru yaparsa ilgili kurullarımızı harekete geçirebiliriz. Aksi takdirde res’en işlem yapmamız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Orduspor’un resmi şikayette bulunması durumunda önce hukuk müfettişlerinin konuyu inceleyeceği ve ilgili tarafların ifadelerine başvuracağı bildirildi. Gerekli görülmesi halinde Galatasaray Kulübü hakkında disiplin işlemi başlatılacak.

Ordu'dan özür diledi

Emmanuel Culio dün yaptığı açıklamada ”Kendimi yanlış ifade ettiğim için Ordu halkından özür diliyorum” dedi. Arjantinli futbolcu “Birilerine zarar verdiysem ya da birilerini üzdüysem de özür diliyorum. Çünkü niyetim zarar vermek ya da üzmek değildi” diye konuştu.

Orduspor’un her maçında yer almak istediğini dile getiren Culio, ”Sezon boyunca her maçta bunu gösterdim. Önümüzdeki iki maçı da oynamak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi feshetme kararını aldı” dedi.

Arjantinli oyuncu, Ordu halkına ve Orduspor’a teşekkür ederek, ”Ailem de Ordu’dan çok iyi bir hatırayla ayrılacak, bunun için çok mutluyuz. Ordu halkı bana hep saygıyla davrandı” ifadelerini kullandı.